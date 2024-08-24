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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Заклепки на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (341) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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