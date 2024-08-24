1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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