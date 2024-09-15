Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Узкий хвост (Россия, Петр I)
Разновидность: Узкий хвост
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Узкий хвост. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Русское Наследие за 27000000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Александр (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
97305 $
Цена в валюте аукциона 7800000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
374499 $
Цена в валюте аукциона 27000000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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