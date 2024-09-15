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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Узкий хвост (Россия, Петр I)

Разновидность: Узкий хвост

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" Узкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" Узкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Узкий хвост. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Русское Наследие за 27000000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
97305 $
Цена в валюте аукциона 7800000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
374499 $
Цена в валюте аукциона 27000000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1704 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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