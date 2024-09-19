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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Заклепки на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: Заклепки на груди. Вышивка на рукаве

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Заклепки на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (5)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (6)
  • Teutoburger (2)
  • Александр (12)
  • Знак (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (6)
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
1944 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 18, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 18, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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