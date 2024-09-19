Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Заклепки на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)
Разновидность: Заклепки на груди. Вышивка на рукаве
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Заклепки на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (3)
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- Niemczyk (1)
- Rare Coins (6)
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- Имперская монета (6)
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
1944 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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