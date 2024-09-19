1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Заклепки на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Заклепки на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность AU (16) XF (9) VF (12) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (9) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (1) VF25 (1) F15 (1)

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