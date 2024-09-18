1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Арабески на груди. Голова малая (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Арабески на груди. Голова малая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 2400 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность AU (3) XF (5) VF (17) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF45 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (2)

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