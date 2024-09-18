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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Арабески на груди. Голова малая (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди. Голова малая

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Арабески на груди Голова малая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Арабески на груди Голова малая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Арабески на груди. Голова малая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 2400 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3058 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - February 8, 2016
Продавец AURORA
Дата 8 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 28, 2015
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 28, 2015
Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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