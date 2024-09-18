Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Арабески на груди. Голова малая (Россия, Петр I)
Разновидность: Арабески на груди. Голова малая
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Арабески на груди. Голова малая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 2400 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3058 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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