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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Заклепки на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Заклепки на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6134 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 13000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
8036 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1211 $
Цена в валюте аукциона 96000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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