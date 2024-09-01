1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6134 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 13000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность UNC (1) AU (18) XF (18) VF (30) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (4) AU50 (4) XF45 (5) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) Сервис ННР (2) PCGS (1) RNGA (1)

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