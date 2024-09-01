Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Заклепки на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Заклепки на груди
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Заклепки на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6134 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 13000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1211 $
Цена в валюте аукциона 96000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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