Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨИI (1718) года KO-L "Портрет в латах" (Россия, Петр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком KO-L. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Империя за 550000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Gorny & Mosch (2)
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- Münzenonline (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Империя (4)
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
788 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
871 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 25 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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