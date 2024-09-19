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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года KO-L "Портрет в латах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года KO-L "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года KO-L "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком KO-L. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Империя за 550000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (3)
  • Münzenonline (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (4)
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
788 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
871 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Münzenonline - April 26, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Империя - June 25, 2009
Продавец Империя
Дата 25 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 9, 2005
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) KO-L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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