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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". На груди ничего нет (Россия, Петр I)

Разновидность: На груди ничего нет

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" На груди ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" На груди ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". На груди ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1996 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1414 $
Цена в валюте аукциона 15000 NOK
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 27, 2015
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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