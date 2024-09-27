Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". На груди ничего нет (Россия, Петр I)
Разновидность: На груди ничего нет
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". На груди ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1414 $
Цена в валюте аукциона 15000 NOK
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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