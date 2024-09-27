1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". На груди ничего нет (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". На груди ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

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