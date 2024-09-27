Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨЗ (1707) года H "Портрет работы Г. Гаупта". Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (221) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨЗ (1707) года "Портрет работы Г. Гаупта" со знаком H. Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Александр за 65000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
9183 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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