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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨЗ (1707) года H "Портрет работы Г. Гаупта". Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨЗ (1707) года H "Портрет работы Г. Гаупта" Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨЗ (1707) года H "Портрет работы Г. Гаупта" Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (221) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨЗ (1707) года "Портрет работы Г. Гаупта" со знаком H. Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Александр за 65000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
9183 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2753 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨЗ (1707) H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1707 "Портрет работы Г. Гаупта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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