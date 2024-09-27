1 рубль ҂АΨЗ (1707) года H "Портрет работы Г. Гаупта". Год славянский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨЗ (1707) года "Портрет работы Г. Гаупта" со знаком H. Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Александр за 65000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (2) AU (50) XF (107) VF (54) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (8) AU53 (12) AU50 (16) XF45 (23) XF40 (16) VF35 (5) VF30 (3) DETAILS (11) Сервис NGC (19) ННР (4) PCGS (1) RNGA (8)

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