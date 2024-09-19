Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨД (1704) года МД "Портрет молодого Петра I". "МОНЕТА ДОБРДЯ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "МОНЕТА ДОБРДЯ"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. "МОНЕТА ДОБРДЯ". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 160000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
46557 $
Цена в валюте аукциона 4200000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
19303 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF25 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1704 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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