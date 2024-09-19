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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨД (1704) года МД "Портрет молодого Петра I". "МОНЕТА ДОБРДЯ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "МОНЕТА ДОБРДЯ"

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года МД "Портрет молодого Петра I" "МОНЕТА ДОБРДЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года МД "Портрет молодого Петра I" "МОНЕТА ДОБРДЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. "МОНЕТА ДОБРДЯ". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 160000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
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  • Русское Наследие (3)
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
46557 $
Цена в валюте аукциона 4200000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
19303 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - May 15, 2009
Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 19, 2008
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - September 19, 2008
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2008
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1704 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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