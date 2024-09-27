Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨД (1704) года МД "Портрет молодого Петра I". "МОНЕТА ДОБРАЯ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "МОНЕТА ДОБРАЯ"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. "МОНЕТА ДОБРАЯ". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
41043 $
Цена в валюте аукциона 3800000 RUB
Где продать?
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