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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨД (1704) года МД "Портрет молодого Петра I". "МОНЕТА ДОБРАЯ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "МОНЕТА ДОБРАЯ"

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года МД "Портрет молодого Петра I" "МОНЕТА ДОБРАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года МД "Портрет молодого Петра I" "МОНЕТА ДОБРАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. "МОНЕТА ДОБРАЯ". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
41043 $
Цена в валюте аукциона 3800000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
36133 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1704 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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