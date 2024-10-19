Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Полушка ҂АΨИI (1718) года (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка ҂АΨИI (1718) года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 RUB. Торги состоялись 17 июня 2020.
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