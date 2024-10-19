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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Полушка ҂АΨИI (1718) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Пробная Полушка ҂АΨИI (1718) года - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробная Полушка ҂АΨИI (1718) года - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка ҂АΨИI (1718) года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 RUB. Торги состоялись 17 июня 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Знак (1)
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) (Пробная) на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) (Пробная) на аукционе Знак - May 24, 2013
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) (Пробная) на аукционе Знак - May 24, 2013
Продавец Знак
Дата 24 мая 2013
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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