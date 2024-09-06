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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨЗ (1707) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨЗ (1707) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨЗ (1707) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 19 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (210)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨЗ (1707) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2501 RUB
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗ (1707) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1707 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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