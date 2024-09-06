Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨЗ (1707) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 19 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (210)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨЗ (1707) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (8)
- Bruun Rasmussen (1)
- Cayón (1)
- Coins.ee (6)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (4)
- Katz (6)
- Künker (4)
- MS67 (1)
- Rare Coins (53)
- Rauch (1)
- RedSquare (5)
- Rhenumis (1)
- Roma Numismatics (6)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (17)
- Stephen Album (2)
- Teutoburger (1)
- Universum Coins GmbH (2)
- Александр (18)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (13)
- Монеты и Медали (10)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (40)
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2501 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где продать?
Для продажи Денга 1707 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск