Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨД (1704) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8006 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF40 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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