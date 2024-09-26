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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨД (1704) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨД (1704) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨД (1704) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8006 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF40 BN
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе DNW - September 17, 2019
Продавец DNW
Дата 17 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨД (1704) БК на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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