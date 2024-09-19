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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1912 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1912 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1912 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,850,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Heritage - April 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF64 RB
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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