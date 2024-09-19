1 копейка 1912 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (9) UNC (94) AU (23) XF (12) VF (1) Нет оценки (49) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (2) MS65 (22) MS64 (15) MS63 (30) MS62 (3) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (2) AU53 (4) XF40 (2) VF35 (1) PF65 (2) PF64 (2) PF63 (1) PF62 (1) RD (9) RB (41) BN (25) Сервис NGC (56) PCGS (6) ННР (7) RNGA (2)

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