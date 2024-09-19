Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1912 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,850,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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