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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1837 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1837 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1837 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,303

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1837 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Александр за 15500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
4321 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Знак - February 15, 2019
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Знак - February 15, 2019
Продавец Знак
Дата 15 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Münzenonline - October 20, 2017
Продавец Münzenonline
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе AURORA - October 2, 2017
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1837 СПБ на аукционе HIRSCH - September 22, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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