Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1837 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,303
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1837 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Александр за 15500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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