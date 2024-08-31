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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1836 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1836 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1836 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,752

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1836 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1491 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3436 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Münzenonline - November 26, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1836 СПБ на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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