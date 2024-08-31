Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1836 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,752
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1836 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1491 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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