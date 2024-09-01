Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1835 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 138,504
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1835 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе AURORA за 950000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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