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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1835 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1835 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1835 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 138,504

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1835 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе AURORA за 950000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
2807 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
2261 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Россия 3 рубля 1835 СПБ на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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