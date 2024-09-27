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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1835 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1835 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1835 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 127

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1835 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 132250 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
53418 $
Цена в валюте аукциона 6000000 JPY
Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Империя - February 21, 2014
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность PROOF
Цена
Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Heritage - January 10, 2005
Россия 12 рублей 1835 СПБ на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 12 рублей 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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