Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1835 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 127
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1835 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 132250 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
53418 $
Цена в валюте аукциона 6000000 JPY
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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