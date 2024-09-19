Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Деньга 1828 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Деньга
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1828 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1203 проданному на аукционе The New York Sale за 22500 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (5)
- New York Sale (2)
- Rare Coins (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
8750 $
Цена в валюте аукциона 8750 USD
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Деньга 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск