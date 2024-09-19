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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Деньга 1828 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробная Деньга 1828 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная Деньга 1828 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Деньга
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1828 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1203 проданному на аукционе The New York Sale за 22500 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
8750 $
Цена в валюте аукциона 8750 USD
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия Деньга 1828 СПБ (Пробная) на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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