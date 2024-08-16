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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,900,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7621 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 750 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1832 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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