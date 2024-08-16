Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,900,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7621 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 750 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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