Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2247 проданному на аукционе The New York Sale за 2600 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 RB PL RNGA
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Где продать?
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