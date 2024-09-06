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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Русское Наследие за 5500 USD. Торги состоялись 16 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (3)
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 740 EUR
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS63 BN
Цена
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS63 BN
Цена
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS64 RB PL RNGA
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1836 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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