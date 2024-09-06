Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Русское Наследие за 5500 USD. Торги состоялись 16 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Niemczyk (1)
- Rauch (1)
- Stack's (2)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (3)
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1836 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск