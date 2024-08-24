Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Где продать?
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