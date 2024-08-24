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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
Россия 5 копеек 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Россия 5 копеек 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
2632 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Россия 5 копеек 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия 5 копеек 1831 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS65 RB ICG
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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