5 копеек 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность AU (4) XF (3) VF (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (1) VF20 (2)