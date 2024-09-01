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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,420,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (3)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1838 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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