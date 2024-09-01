Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,420,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Katz (3)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (4)
- RedSquare (1)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1838 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск