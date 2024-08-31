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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,240,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русское Наследие за 200000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
2248 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 49000 RUB
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
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Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1836 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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