Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,240,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русское Наследие за 200000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
2248 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF25
Цена
******
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Где продать?
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