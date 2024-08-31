5 копеек 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русское Наследие за 200000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность UNC (5) AU (10) XF (6) VF (10) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF25 (2) DETAILS (1) BN (4) Сервис NGC (3) RNGA (2)

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