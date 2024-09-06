5 копеек 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (4) XF (8) VF (13) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS60 (1) XF45 (1) VF35 (3) VF25 (1) VF20 (1) F15 (1) BN (3) Сервис NGC (3)

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