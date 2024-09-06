Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (3)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (9)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (5)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1835 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1835 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск