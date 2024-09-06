Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
******
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Где продать?
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