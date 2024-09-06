Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,900,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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