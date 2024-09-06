5 копеек 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (13) AU (50) XF (48) VF (18) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (3) AU53 (6) AU50 (5) XF45 (8) XF40 (7) VF35 (3) VF30 (2) DETAILS (6) BN (16) Сервис RNGA (6) NGC (8) ННР (3)

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