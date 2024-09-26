Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,295,300

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (8)
  • Coins.ee (2)
  • Hermes Auctions (3)
  • Katz (6)
  • MS67 (4)
  • MUNZE (2)
  • Rare Coins (20)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (20)
  • Знак (1)
  • Империя (19)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (7)
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1833 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1833 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск