Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,295,300
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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