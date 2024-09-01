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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,900,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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