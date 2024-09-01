5 копеек 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность UNC (5) AU (24) XF (20) VF (24) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (4) XF45 (3) XF40 (7) VF35 (6) VF30 (5) VF25 (1) VF20 (2) DETAILS (3) BN (7) Сервис RNGA (3) NGC (3) ННР (2)

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