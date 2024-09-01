Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,900,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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