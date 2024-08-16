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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,240,640

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 2645 RUB
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS61 RB
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Tauler & Fau - October 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Heritage Eur - May 27, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1851 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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