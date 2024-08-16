Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,240,640
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS60 BN
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS61 RB
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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