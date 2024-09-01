Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ КТ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
944 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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