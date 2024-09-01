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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ КТ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
944 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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