5 копеек 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ КТ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность UNC (4) AU (17) XF (18) VF (8) F (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF40 (6) VF35 (1) VF25 (2) VF20 (1) BN (5) Сервис NGC (2) RNGA (2)

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