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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1837 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1837 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1837 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,743,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Империя за 16000 RUB. Торги состоялись 17 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (4)
  • Künker (5)
  • La Galerie Numismatique (3)
  • MUNZE (4)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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