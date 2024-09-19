Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1837 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,743,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Империя за 16000 RUB. Торги состоялись 17 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MUNZE (4)
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- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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