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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1831 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1831 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1831 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,109,960

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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