5 копеек 1831 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (3) AU (19) XF (26) VF (15) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (2) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (2) XF40 (7) VF20 (3) BN (4) Сервис NGC (3)

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