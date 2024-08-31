Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1831 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,109,960
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 17 декабря 2023
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 30 октября 2022
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Дата 30 октября 2022
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Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
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