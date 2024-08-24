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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1831 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1831 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1831 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 32826 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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