Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1831 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 32826 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
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