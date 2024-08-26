Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1838 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 510,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
1317 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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