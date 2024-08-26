10 копеек 1838 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (11) VF (14) F (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (2) BN (2) Сервис NGC (2) RNGA (1)

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