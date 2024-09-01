Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1836 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1836 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Александр за 118379 RUB. Торги состоялись 4 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45 BN
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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