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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1836 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1836 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1836 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1836 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Александр за 118379 RUB. Торги состоялись 4 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
1335 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45 BN
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 копеек 1836 СМ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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