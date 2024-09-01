10 копеек 1836 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1836 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Александр за 118379 RUB. Торги состоялись 4 января 2021.

Сохранность UNC (2) AU (5) XF (5) VF (7) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (3) VF25 (2) VF20 (1) BN (2) Сервис RNGA (1)

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