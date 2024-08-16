Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1834 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 510,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1799 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Baldwin's (1)
- Cayón (2)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (4)
- Rare Coins (2)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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