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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1834 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1834 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1834 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 510,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1799 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Baldwin's (1)
  • Cayón (2)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (4)
  • Rare Coins (2)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Baldwin's - May 9, 2012
Продавец Baldwin's
Дата 9 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1834 СМ на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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