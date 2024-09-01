10 копеек 1833 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3724 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

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