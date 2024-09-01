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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1833 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1833 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1833 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 700,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3724 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Numisbalt (1)
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  • Tauler & Fau (1)
  • Александр (7)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VG8
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 4725 RUB
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VG8
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Tauler & Fau - March 1, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VG8
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Künker - November 27, 2013
Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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