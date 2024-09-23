Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1838 года ЕМ НА (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,468,250
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44267 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.
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