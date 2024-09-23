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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1838 года ЕМ НА (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1838 года ЕМ НА - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1838 года ЕМ НА - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,468,250

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44267 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 142 EUR
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 26, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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