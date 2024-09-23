10 копеек 1838 года ЕМ НА (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44267 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность UNC (6) AU (22) XF (31) VF (26) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (7) AU53 (7) AU50 (4) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (2) VF20 (3) BN (15) Сервис RNGA (4) NGC (9)

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