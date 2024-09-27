Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1836 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,240,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1836 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 17 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7001 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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