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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1836 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1836 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1836 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,240,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1836 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (1)
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  • Денга1700 (2)
  • Имперская монета (5)
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7001 RUB
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе RedSquare - February 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе RedSquare - December 30, 2020
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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