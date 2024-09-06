10 копеек 1835 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1835 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1300 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность UNC (2) AU (15) XF (14) VF (26) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (2) VF25 (4) VF20 (3) BN (3) Сервис NGC (1)

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