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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1835 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1835 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1835 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,175,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1835 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1300 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU53 BN
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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