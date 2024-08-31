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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1834 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1834 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1834 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,133,750

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30597 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе MS67 - August 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VG8
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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