10 копеек 1834 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30597 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность UNC (9) AU (34) XF (26) VF (26) F (1) VG (9) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS62 (6) AU58 (8) AU55 (4) AU53 (6) AU50 (2) XF40 (4) VF30 (3) VF25 (1) VG8 (2) DETAILS (1) RB (1) BN (15) Сервис ННР (3) NGC (15) PCGS (4)

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