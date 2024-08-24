10 копеек 1832 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7622 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность UNC (14) AU (42) XF (48) VF (22) F (1) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (4) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (9) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (6) XF40 (2) VF35 (4) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (9) RB (1) BN (16) Сервис NGC (17) PCGS (1) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

Artemide Aste (1)

Auction World (1)

AURORA (2)

CNG (2)

Coins.ee (2)

COINSNET (1)

COINSTORE (1)

DNW (1)

Eeckhout (1)

Gorny & Mosch (4)

Haljak Coin Auction (1)

HARMERS (1)

Heritage (5)

Hermes Auctions (1)

HERVERA (1)

Katz (4)

Künker (11)

La Galerie Numismatique (2)

MARCINIAK (1)

MS67 (2)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Numisbalt (2)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (21)

Rauch (4)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (1)

Soler y Llach (1)

Stack's (1)

Tosunidis Coin House (1)

Universum Coins GmbH (2)

VL Nummus (1)

WCN (1)

Александр (17)

Знак (1)

Империя (11)

Имперская монета (13)

Монеты и Медали (4)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (6)