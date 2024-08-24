Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1832 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,620,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7622 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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