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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1832 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1832 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1832 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,620,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7622 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе CNG - March 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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