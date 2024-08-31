10 копеек 1831 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 20 сентября 2023.

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