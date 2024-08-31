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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1831 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1831 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1831 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,640,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 14100 RUB
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - September 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1831 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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