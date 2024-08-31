Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1831 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,640,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 20 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 14100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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