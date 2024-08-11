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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4200 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS62
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1828 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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