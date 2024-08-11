Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4200 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (2)
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS62
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
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