1 копейка 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25545 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

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