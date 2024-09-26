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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1840 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1840 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25545 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (9)
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2847 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность MS63 BN PL RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность MS63 BN PL RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS63 BN PL RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS63 BN PL RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS63 BN PL RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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