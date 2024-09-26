Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25545 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2847 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность MS63 BN PL RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS63 BN PL RNGA
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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