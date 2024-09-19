1 копейка 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность UNC (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) PL (1)