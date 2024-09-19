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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS65 PL
Цена
******
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