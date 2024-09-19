Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 16, 2015
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 16, 2015
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1832 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1832 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск