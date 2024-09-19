Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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