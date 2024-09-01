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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1840 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Где купить?
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 1 копейка 1840 СПМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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