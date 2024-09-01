Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1840 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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