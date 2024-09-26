Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1846 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе MS67 за 19000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58 BN
Цена
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Где продать?
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