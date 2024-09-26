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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1846 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе MS67 за 19000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1846 СМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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