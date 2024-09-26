1 копейка 1846 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе MS67 за 19000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность UNC (7) AU (14) XF (11) VF (21) F (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS62 (4) AU58 (5) AU55 (2) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (2) VF20 (1) DETAILS (5) BN (8) Сервис ННР (2) RNGA (2) NGC (5) CGC (1)

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